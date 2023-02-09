В Турции растет недовольство по поводу несоблюдения правил строительства, что повлекло за собой обрушение множества зданий во время недавнего землетрясения, ставшего самым мощным почти за 90 лет.

Об этом пишет ВВС.

По данным журналистов, один из разрушенных домов в Малатье в прошлом году рекламировали как здание, "построенное в соответствии с последними нормами безопасности на случай землетрясений". Так же рекламировались и другие дома, квартиры в которых продавала та же компания.

По словам экспертов, несмотря на мощность прошедшего землетрясения, здания, построенные по всем правилам, должны были устоять.

"Максимальная сила толчков во время этого землетрясения оказалась разрушительной, однако нельзя однозначно сказать, что она была достаточной для разрушения правильно построенных зданий", - сказал профессор аварийного планирования и управления в Университетском колледже Лондона Дэвид Александер.

"В большинстве мест уровень толчков был меньше максимального, поэтому мы можем сделать вывод, что из тысяч обрушившихся зданий почти все они не соответствуют никаким разумно ожидаемым строительным нормам и правилам на случай землетрясений", - добавил Александер.

В публикации говорится, что основная причина разрушения зданий – несоблюдение строительных норм, в частности, использование бетона низкого качества. А причина несоблюдения норм – регулярные "строительные амнистии", которые проводит правительство, освобождая компании от уплаты штрафов за строительство зданий без сертификатов норм безопасности.

В зонах, пострадавших от землетрясения на юге Турции, такие амнистии получили застройщики 75 тысяч зданий, утверждает глава Стамбульского союза палат турецких инженеров и архитекторов градостроительной палаты Пелин Пынар Гиритлиоглу.

Между тем число погибших в результате землетрясений в Турции и Сирии приближается к 16 тысячам человек.

Под завалами зданий до сих пор могут находиться десятки украинцев.