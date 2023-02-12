Опубликовано спутниковое фото тектонического разлома в Турции, который образовался на юго-востоке страны после серии разрушительных землетрясений.

По последним данным, число погибших в Турции и Сирии превысило рубеж в 30 тысяч человек.

При этом, сбор данных в Сирии затруднен, поэтому общее число наверняка еще более значительно, пишет ВВС.

Между тем, в Турции, где подсчет ведется точный, погибло не менее 29 605 человек, сообщает государственное информационное агентство Anadolu со ссылкой на орган гражданской защиты AFAD.

В то же время, заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс, который 11 февраля прибыл в наиболее пострадавшую от землетрясения турецкую провинцию Кахраманмараш, высказал мнение, что число погибших "удвоится или даже больше". По словам Гриффитса, на данном этапе сложно давать какие-либо оценки, потому что нужно разобрать завалы, образовавшиеся в результате удара стихии.

Ранее мы писали, что в результате землетрясения в Турции произошел сдвиг литосферных плит на несколько метров. Турция фактически "отошла" от Сирии. По оценкам ученых, общая величина разлома составила порядка 190 км в длину и 25 км в ширину.

Также "Страна" рассказывала, что в Турции спасли из-под завалов двух украинцев, которых считали погибшими в результате землетрясения.