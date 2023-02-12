Число погибших от мощнейшего землетрясения в Турции и Сирии приближается к 30 тысячам.

По данным DohaNews, в Турции зафиксировано 24 617 погибших, в Сирии - более 4 500.

Подземные толчки продолжаются, хотя и не с такой интенсивностью, параллельно круглые сутки идут спасательные работы.

При этом случаются поразительные истории. Так, в турецкой провинции Хатай из-под обломков вытащили маленькую девочку (на видео). Она провела там 150 часов и смогла выжить.

Также в сети опубликовали еще два видео из Турции. На первом - самое начало землетрясение.

На втором - медсестры пытаются защитить младенцев в больнице города Газиантеп во время землетрясения.

Ранее сообщалось, что в турецкой провинции Хатай после мощного землетрясения 6 февраля образовался гигантский разлом. Трещина глубиной около 30 метров и шириной примерно 200 метров разделила оливковое поле. Глава департамента по минимизации рисков турецкого Управления по чрезвычайным ситуациям Орхан Татар сравнил два землетрясения на юго-востоке Турции 6 февраля со взрывом 500 атомных бомб.

Как писала "Страна", в результате землетрясения в Турции произошел сдвиг литосферных плит на несколько метров. Турция фактически "отошла" от Сирии. По оценкам ученых, общая величина разлома составила порядка 190 км в длину и 25 км в ширину.