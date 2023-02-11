В Турции в результате землетрясения погибли более 20,2 тысячи человек, в Сирии - 3,5 тысячи. Поисково-спасательные работы продолжаются.

По числу человеческих жертв землетрясение занимает уже седьмую строчку среди стихийных катастроф XXI века, пишет Reuters. Десятки тысяч людей ранены, сотни тысяч лишились дома. По оценкам Всемирной организации здравоохранения, землетрясение затронуло 23 миллиона человек, среди которых почти полтора миллиона детей.

В Турции продолжают разбирать завалы домов, рухнувших в результате землетрясения. В соцсетях публикуют видео спасения мальчика, который просидел под руинами 114 часов.

В настоящее время в Турции серьёзные претензии предъявляются к властям и строителям, которые не соблюдали стандарты при строительстве многоэтажных зданий в сейсмически активных зонах. Критика звучит и в адрес президента страны Реджепа Эрдогана, в том числе из-за позднего начала спасательных работ.

По оценкам агентства Fitch Ratings, экономические потери Турции в результате землетрясения могут достичь четырёх миллиардов долларов.

Как писала "Страна", из-под завалов в Турции спасли украинку и ее 4-летнего сына.

Отметим, что предсказавший землетрясение в Турции ученый Франк Хугербитс сделал новый неутешительный прогноз. Он написал, что весь ближневосточный регион начал изменяться.