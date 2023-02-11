В турецкой провинции Хатай после мощного землетрясения 6 февраля образовался гигантский разлом.

Видео трещины в земле публикуют Ютуб-каналы.

На кадрах видно, как трещина глубиной около 30 метров и шириной примерно 200 метров разделила оливковое поле.

Еще один разлом в провинции Кахраманмараш, которая была эпицентром землетрясения. На них длинная трещина в земле пересекает несколько полей.

Между тем глава департамента по минимизации рисков турецкого Управления по чрезвычайным ситуациям Орхан Татар сравнил два землетрясения на юго-востоке Турции 6 февраля со взрывом 500 атомных бомб.

Как писала "Страна", в результате землетрясения в Турции произошел сдвиг литосферных плит на несколько метров. Турция фактически "отошла" от Сирии. По оценкам ученых, общая величина разлома составила порядка 190 км в длину и 25 км в ширину.

Тем временем согласно последним данным в Турции в результате землетрясения погибли более 20,2 тысячи человек, в Сирии - 3,5 тысячи. Десятки тысяч людей ранены, сотни тысяч лишились дома. Поисково-спасательные работы продолжаются.