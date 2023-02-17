Спустя 11 суток спасатели вытащили из-под завалов в Турции живого мужчину. Видео
Турецкие спасатели смогли вытащить из-под завалов в провинции Хатай 45-летнего мужчину, который провёл под грудами бетона 278 часов (это более 11 суток).
Об этом сообщают местные издания.
На 12-е сутки после разрушительных землетрясений поисково-спасательные работы в Хатае всё еще продолжаются. Эта провинция стала одной из наиболее пострадавших.
45-летний Хакан Ясиноглу был обнаружен спасателями в уезде Дефне под обломками дома, в котором проживал и из которого не успел выбежать до разрушения. Он доставлен в больницу.
Тем временем общее количество погибших от землетрясения в Турции превысило 38 тыс. человек.
Ранее мы писали, что в турецкой провинции Хатай после мощного землетрясения 6 февраля образовался гигантский разлом. Глава департамента по минимизации рисков турецкого Управления по чрезвычайным ситуациям Орхан Татар сравнил два землетрясения на юго-востоке Турции 6 февраля со взрывом 500 атомных бомб.
Как писала "Страна", в результате землетрясения в Турции произошел сдвиг литосферных плит на несколько метров. Турция фактически "отошла" от Сирии. По оценкам ученых, общая величина разлома составила порядка 190 км в длину и 25 км в ширину.
Президент Турции Реджеп Эрдоган объявил недельный траур после того, как число жертв землетрясения в Турции и Сирии превысило 2 500 человек. Режим ЧП будет действовать три месяца, пострадавших от землетрясения разместят в отелях Анталии.