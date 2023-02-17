Турецкие спасатели смогли вытащить из-под завалов в провинции Хатай 45-летнего мужчину, который провёл под грудами бетона 278 часов (это более 11 суток).

Об этом сообщают местные издания.

На 12-е сутки после разрушительных землетрясений поисково-спасательные работы в Хатае всё еще продолжаются. Эта провинция стала одной из наиболее пострадавших.

45-летний Хакан Ясиноглу был обнаружен спасателями в уезде Дефне под обломками дома, в котором проживал и из которого не успел выбежать до разрушения. Он доставлен в больницу.

Тем временем общее количество погибших от землетрясения в Турции превысило 38 тыс. человек.

Ранее мы писали, что в турецкой провинции Хатай после мощного землетрясения 6 февраля образовался гигантский разлом. Глава департамента по минимизации рисков турецкого Управления по чрезвычайным ситуациям Орхан Татар сравнил два землетрясения на юго-востоке Турции 6 февраля со взрывом 500 атомных бомб.

Как писала "Страна", в результате землетрясения в Турции произошел сдвиг литосферных плит на несколько метров. Турция фактически "отошла" от Сирии. По оценкам ученых, общая величина разлома составила порядка 190 км в длину и 25 км в ширину.

Президент Турции Реджеп Эрдоган объявил недельный траур после того, как число жертв землетрясения в Турции и Сирии превысило 2 500 человек. Режим ЧП будет действовать три месяца, пострадавших от землетрясения разместят в отелях Анталии.