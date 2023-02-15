После разрушительных землетрясений в Турции и Сирии премьер-министр Румынии Николае Чукэ приказал проверить все здания, которые построили в стране турецкие компании.

Об этом сообщает издание Romania Posts.

Прежде всего речь идет о зданиях, которые строили в зоне землетрясения.

"Я потребовал проверить, строили ли они что-либо в Румынии, и в зависимости от результата, определить меры, которые могут быть приняты на уровне каждого учреждения", – сказал премьер-министр.

Напомним, накануне президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в результате серии землетрясений в стране погибли 35 418 человек. В больницах сейчас проходят лечение 13 208 граждан Турции. Около 250 тысяч государственных служащих принимают участие в работах в зоне землетрясения.

Кроме того, в МИД Украине сообщили, что в Турции в результате мощных землетрясений погибли 5 украинцев, в том числе, семья из Запорожья.

Ранее мы писали, что, по данным СМИ, многие разрушенные во время землетрясения здания в Турции были построены без соблюдения строительных норм. По словам экспертов, несмотря на мощность прошедшего землетрясения, здания, построенные по всем правилам, должны были устоять.