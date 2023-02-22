В Турции более 500 человек пострадали из-за очередного землетрясения, которое произошло вечером в понедельник на границе Турции и Сирии, сообщил глава турецкого МВД Сулейман Сойлу.

"При землетрясении с эпицентром в Хатае шесть человек погибли, еще 562 получили ранения" - приводит его слова агентство "Анадолу".

Землетрясение магнитудой 6,4 произошло на юге Турции в понедельник вечером. Стихия обрушилась на уже сильно пострадавшие ранее в феврале районы.

Ранее сообщалось о шести погибших и 294 раненых.

В сети публиковали видео момента землетрясения в турецком Хатае. Турецкие медиа сообщали о полном отключении электричества в провинции Хатай.

Первое разрушительное землетрясение магнитудой 7,7 произошло в Турции в ночь на 6 февраля.

Число жертв тогда превысило 42 тысячи человек. Это землетрясение привело к серьезным разрушениям и жертвам и в соседней Сирии.

Напомним, в Турции жителей трёх провинций призвали не приближаться к морю после землетрясений. Такое же предупреждение выпустили в провинции Мерс

Мы подробно анализировали, как землетрясение скажется на выборах президента Турции и на войне в Украине.