Финляндия хотела бы вступить в НАТО вместе с Швецией, но не будет ее дожидаться, если Турция заблокирует заявку Стокгольма.

Об этом заявил в субботу, 18 февраля, министр обороны Финляндии Микко Савола в интервью агентству Associated Press.

"В таком случае мы вступим в НАТО. Швеция - наш ближайший партнер. Почти каждую неделю наши силы обороны проводят совместные тренировки и так далее. Это очень глубокое сотрудничество, и мы полностью доверяем друг другу. Но теперь все в руках Турции", - сказал Савола.

Напомним, 1 февраля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не одобрит заявку на вступление Швеции в НАТО. Эрдоган резко прокомментировал протесты в Стокгольме, где сожгли Коран. Он заявил, что Швеция старается тщетно, поскольку после этого Турция не согласует ее заявку на членство в НАТО.

При этом Эрдоган добавил, что Турция положительно относится к намерению Финляндии присоединиться к Альянсу.

Ранее мы писали, что глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу объявил об остановке переговоров с Финляндией и Швецией по вопросу вступления в НАТО.