Министр иностранных дел Швеции Тобиас Бильстрем заявил, что его страна приостановила процесс вступления в НАТО.

Такое сообщение Бильстрема прозвучало после встречи с послами 25 мусульманских стран в Стокгольме, пишет газета Expressen.

По словам министра, процесс приостановлен из-за "возникшей ситуации" - так он назвал обострение между Швецией и Турцией из-за недавних акций протеста в Стокгольме.

"События последних нескольких недель временно приостановили процесс, но актуальным остается то, что без выполнения условий меморандума Швеция не сделала бы свою часть работы. Поэтому правительство сейчас также вкладывает энергию и время для того, чтобы мы продвинулись в этом процессе", - цитирует Бильстрема издание.

При этом министр все равно выразил надежду на то, что полноправное членство Швеции в Альянсе будет одобрено в июле на саммите НАТО в столице Литвы Вильнюсе.

В то же время министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто в интервью телекомпании Yle заявил, что Финляндия и Швеция могут вступить в НАТО в разное время.

"Конечно, нужно оценить ситуацию. Произошло ли что-то, что в долгосрочной перспективе будет препятствовать прогрессу шведского проекта", - сказал Хаависто.

Тем не менее он отметил, что, по его впечатлению, дорога в НАТО не закрыта ни для одной из скандинавских стран.

Напомним, на днях министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу объявил о приостановке переговоров с Швецией и Финляндией о вступлении в НАТО. По словам министра, Анкара не получала официального предложения о разделении заявок Швеции и Финляндии в НАТО, чтобы ускорить процесс принятия Хельсинки в Альянс, с которым у Турции не возникло разногласий в ходе переговоров.

Ранее мы писали, что после сожжения Корана у посольства в Стокгольме Турция обвинила Швецию в нарушении обязательств по вступлению в НАТО.