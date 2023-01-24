Переговоры между Анкарой, Стокгольмом и Хельсинки о вступлении Швеции и Финляндии в НАТО, которые были намечены на февраль, отложены.

Об этом сообщают турецкие издания со ссылкой на дипломатический источник в Турции.

"Запланированные на февраль переговоры со Швецией и Финляндией в рамках трехстороннего механизма по их вступлению в НАТО отложены", - сказал источник.

По данным журналистов, трехсторонние переговоры приостановлены на неопределенный срок. Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто предположил, что переговоры Швеции и Финляндии с Турцией о вступлении в Североатлантический альянс поставлены на паузу на несколько недель.

Недавно Анкара гневно отреагировала на акцию правых экстремистов в Швеции, в ходе которой был сожжен Коран. Затем президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган повторил свою угрозу наложить вето на расширение НАТО на север: "Если вы не проявите уважения к Турецкой Республике или религиозным убеждениям мусульман, вы не сможете получить от нас никакой поддержки, когда дело касается НАТО".

Как писала "Страна", Хаависто также заявлял, что необходимо сделать перерыв в несколько недель в переговорах по вопросу членства в НАТО. Однако он связал это не с антиисламскими акциями, а с тем, что сейчас ситуация неспокойная из-за выборов в Турции.

Западные медиа пишут, что если президент Эрдоган на предстоящих в мае президентских выборах сохранит свою власть, то членство Швеции в НАТО окажется под угрозой.