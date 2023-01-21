В субботу, 21 января, лидер датской крайне правой партии "Жёсткий курс" Расмус Палудан сжег Коран во время демонстрации у посольства Турции в Стокгольме. Министерство иностранных дел Турции резко осудило этот поступок.

Об этом пишет Anadolu.

"Мы самым решительным образом осуждаем акцию в Стокгольме. Она является открытым нарушением Швецией подписанного трехстороннего меморандума о вступлении в НАТО. Мы еще раз призываем Швецию предпринять конкретные шаги для выполнения обязательств по противодействию терроризму, закрепленных в меморандуме", – заявило дипломатическое ведомство.

Отмечается, что акция с сожжением священной для мусульман книги была санкционирована властями Швеции, а безопасность экстремиста обеспечивали сотрудники местной полиции.

Акции протеста связаны с тем, что Швеция добивается одобрения Турции на вступление в НАТО. Анкара заявила, что стране необходимо занять более четкую позицию в отношении тех, кого турки считают террористами, — в основном курдских боевиков.

Финляндия и Швеция подписали трехстороннее соглашение с Турцией в 2022 году, направленное на преодоление возражений Анкары против их членства в НАТО.

Ранее мы писали, что недавно возле стокгольмской мэрии повесили чучело турецкого президента Эрдогана. В связи с этим Турция вызвала для объяснений посла Швеции в Анкаре. Кроме того, спикер Эрдогана Фахреттин Алтун назвал акцию "доказательством того, что шведские власти не сделали необходимых шагов против терроризма, как они утверждали в последнее время".