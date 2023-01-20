Президент США Джо Байден должен надавить на лидера Турции Реджепа Тайипа Эрдогана накануне майских выборов в Турции, чтобы тот предоставил свободу оппозиции.

Статья с таким посылом и с обвинениями президента Турции в "диктаторстве" вышла в The Economist.

Издание пишет, что Западу "следует обратить внимание на президентские и парламентские выборы в Турции, которые состоятся 14 мая".

"Тем более, что при все более неустойчивом президенте страна находится на грани катастрофы. Поведение г-на Эрдогана по мере приближения выборов может подтолкнуть то, что сегодня представляет собой глубоко порочную демократию, за грань полномасштабной диктатуры", – говорится в публикации.

The Economist пишет, что в турецких городах есть сопротивление "диктатуре Эрдогана".

"Опросы показывают, что он может потерять пост президента через четыре месяца, если оппозиция объединится вокруг своего лучшего кандидата и выборы пройдут более или менее чисто", – прогнозирует издание.

В публикации говорится, что Штаты часто воздерживаются от критики Эрдогана, чтобы не подтолкнуть его в сторону противников – в частности, говорится, что Анкара может занять сторону РФ в войне с Украиной.

Тем не менее, The Economist пишет, что "западные лидеры должны высказаться". А один из подзаголовков прямо говорит, кому адресован призыв: "Время откровенности Байдена".

"Западные лидеры должны показать г-ну Эрдогану, насколько они озабочены его поведением, выступив перед выборами, в частном порядке и публично, против предполагаемых запретов на деятельность г-на Имамоглу (оппозиционный мэр Стамбула) и других. Еще не поздно оттащить Эрдогана от пропасти. Но Запад должен начать предупреждать его прямо сейчас", – резюмирует издание.

Ранее мы писали, что сегодня президент Турции Реджеп Эрдоган провел телефонный разговор с украинским президентом Владимиром Зеленским и заявил, что готов стать посредником в процессе мирного урегулирования войны.

Также "Страна" рассказывала, что Турция выступает за открытие гуманитарного коридора для раненых в связи с ситуацией в Украине и готова взять на себя их лечение.