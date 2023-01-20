Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Эрдоганом.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента Украины.

"Рассмотрели необходимость продолжения "зерновой инициативы" и расширение ее географии на другие порты Украины. Поддержали дальнейшее действие украинской гуманитарной инициативы #GrainfromUkraine. Также подробно обсудили необходимые дипломатические усилия для реализации формулы мира", – говорится в сообщении.

Также Зеленский поблагодарил Эрдогана за организацию встречи омбудсменов Украины, Турции и России в Анкаре.

"Украина надеется на содействие Турции в возвращении в Украину политических заключенных Кремля, детей с временно оккупированных территорий, гражданских заложников и военнопленных", – добавил он.

Ранее мы писали, что заместитель генсека ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс заявил, что "зерновую сделку" в ближайшее время вряд ли удастся расширить, чтобы включить в нее новые украинские порты или сократить время проверок судов.

Война в Украине продолжается уже 331-й день. Мы следим за новостями 20 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 330-го дня войны. Российские войска пытаются прощупывать оборону вокруг Константиновки и продолжают атаки на Бахмут. Украина накануне встречи министров обороны НАТО на базе "Рамштайн" в Германии сделала несколько заявлений о необходимости дать больше оружия, чтобы изменить ход войны. В своем "танковом" обращении к Европе министры Резников и Кулеба заявили, что есть угроза нового полномасштабного наступления РФ.

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