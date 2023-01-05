Зеленский обсудил с Эрдоганом ядерную безопасность на Запорожской АЭС
В четверг, 5 января, президент Украины Владимир Зеленский созвонился с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Комментарий к переговорам появился в официальном Telegram-канале Зеленского.
По словам президента Украины, обсуждался вопрос ядерной безопасности на Запорожской АЭС.
"Захватчиков там не должно быть", - заявил Зеленский.
Также обсуждался вопрос обмена военнопленными и развитие "зерновой сделки".
О мирных инициативах в заявлении президента Украины не говорится ничего.
Напомним, Украина хочет, чтобы ООН направила миротворцев на Запорожскую АЭС даже без соглашения с РФ о зоне безопасности.
Ранее мы писали, что сегодня Эрдоган созвонился с президентом РФ Владимиром Путиным и призвал его прекратить огонь в Украине в одностороннем порядке.
В ответ на это Путин заявил Эрдогану, что согласен на мирные переговоры только после признания аннексии украинских территорий.
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