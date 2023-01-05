В четверг, 5 января, президент Украины Владимир Зеленский созвонился с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Комментарий к переговорам появился в официальном Telegram-канале Зеленского.

По словам президента Украины, обсуждался вопрос ядерной безопасности на Запорожской АЭС.

"Захватчиков там не должно быть", - заявил Зеленский.

Также обсуждался вопрос обмена военнопленными и развитие "зерновой сделки".

О мирных инициативах в заявлении президента Украины не говорится ничего.

Напомним, Украина хочет, чтобы ООН направила миротворцев на Запорожскую АЭС даже без соглашения с РФ о зоне безопасности.

Ранее мы писали, что сегодня Эрдоган созвонился с президентом РФ Владимиром Путиным и призвал его прекратить огонь в Украине в одностороннем порядке.

В ответ на это Путин заявил Эрдогану, что согласен на мирные переговоры только после признания аннексии украинских территорий.

Война в Украине продолжается уже 316-й день. "Страна" следит за новостями 5 января в своем онлайне.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях, связанных с войной в Украине.