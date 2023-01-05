Украина рассчитывает на военный сценарий возврата Запорожской АЭС, заявил гендиректор "Энергоатома" Петр Котин.

Об этом пишет Bloomberg.

В частности, Котин сказал, что более вероятным сценарием, чем создание безопасной зоны вокруг ЗАЭС, является возвращение станции под контроль украинских военных.

"Мы больше всего надеемся на украинские Вооруженные силы", - сказал Котин.

По его словам, если ВСУ удастся прорвать российские позиции и взять Мелитополь, расположенный более чем в 100 километрах к югу от станции, "единственный вариант для оккупантов - покинуть АЭС".

Ранее Котин сказал, что Украина хочет, чтобы ООН направила миротворцев на Запорожскую АЭС даже без соглашения с РФ о зоне безопасности.

Также мы писали о том, что в конце декабря глава МАГАТЭ Гросси после визита в Москву заявил о "продвижении" переговоров по Запорожской АЭС.

Тем временем война в Украине продолжается уже 316-й день. "Страна" следит за новостями 5 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 315-го дня войны. В ГУР Минобороны сообщили, что РФ готовится к новому массированному удару по Украине. В оперкомандовании "Юг" конкретизировали, что следующую ракетную атаку Россия может провести в районе православного Рождества. Глава ГУР Кирилл Буданов заявил, что весной Украина планирует серьезное наступление. Он спрогнозировал, что боевые действия в марте будут "самыми жаркими".

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях, связанных с войной в Украине.