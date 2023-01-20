Президент Турции Реджеп Эрдоган провел телефонный разговор с украинским президентом Владимиром Зеленским.

Об этом сообщает Управление по связям Администрации президента Турции, пишет "Андолу".

Сообщается, что президенты обсудили "события, связанные с войной между Украиной и Россией".

Турецкий лидер выразил Владимиру Зеленскому соболезнования в связи с крушением вертолета, которое произошло в Украине 18 января.

Глава турецкого государства подтвердил готовность Анкары внести весомый дипломатический вклад в установление прочного мира между РФ и Украиной и взять на себя роль посредника в этом процессе.

В Офисе украинского президента пока не комментировали разговор.

Напомним, в понедельник Эрдоган проводил телефонные переговоры с Путиным. Тогда в Кремле заявляли, что обсуждался обмен пленными, зерновая сделка и поставки Киеву оружия.

Тем временем война в Украине продолжается уже 331-й день. Мы следим за новостями 20 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 330-го дня войны. Российские войска пытаются прощупывать оборону вокруг Константиновки и продолжают атаки на Бахмут. Украина накануне встречи министров обороны НАТО на базе "Рамштайн" в Германии сделала несколько заявлений о необходимости дать больше оружия, чтобы изменить ход войны. В своем "танковом" обращении к Европе министры Резников и Кулеба заявили, что есть угроза нового полномасштабного наступления РФ.

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