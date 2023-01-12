Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган собирается провести телефонные разговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским и России Владимиром Путиным 13-14 января.

Об этом сообщает A Haber.

Главный омбудсмен Турции Шереф Малкоч сообщил, что главной темой переговоров станет открытие гуманитарного коридора для раненых в результате боевых действий в Турцию.

"Мы хотим приложить усилия, чтобы открыть гуманитарный коридор. Я сделал предложение нашему президенту. Он приветствовал это. Они приступили к необходимой работе под руководством нашего президента", - сказал Малкоч.

Напомним, о том, что Турция выступает за открытие гуманитарного коридора для раненых в связи с ситуацией в Украине и готова взять на себя их лечение, заявил 11 января президент Турции Эрдоган.

Где именно предлагается открыть коридор и в связи с какой именно ситуацией, в сообщении не уточнялось.

Ранее мы писали, что в Турции вчера проходили переговоры российского и украинского омбудсменов, в рамках которого стороны договорились об обмене 40 пленных.

Война в Украине продолжается уже 323-й день. "Страна" следит за новостями 12 января в своем онлайне.