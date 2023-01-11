В Турции встретились украинский уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец и российский омбудсмен Татьяна Москалькова.

Об этом сообщил и опубликовал соответствующие фото Дмитрий Лубинец на своей странице в Facebook.

"Ночь переговоров: в рамках достигнутых ранее договоренностей состоялась встреча с Уполномоченной по правам человека РФ Татьяной Москальковой. Обсудили широкий спектр гуманитарных проблем и кейсов, связанных с предоставлением правозащитной помощи гражданам двух стран. А также обменялись конкретными предложениями", - написал Лубинец.

Встречу подтвердила и Москалькова. В своем телеграм-канале она заявила, что они обсуждали "вопросы оказания гуманитарной помощи гражданам двух стран".

Также ее прокомментировала турецкая сторона. Офис местного омбудсмена заявил, что рассчитывает на открытие "гуманитарного коридора" между РФ и Украиной при посредничестве Турции.

Напомним, в прошлый раз омбудсмены Украины и России впервые встретились лично во время обмена пленными 17 октября.

2 января Лубинец сообщал о предстоящей встрече. Он говорил, что основным вопросом, который будет обсуждаться в ходе переговоров, станет возвращение домой военнослужащих и гражданских лиц. При этом Лубинец говорил, что с российской коллегой "наработано много планов" для беседы, о которых "публично он рассказать не может".

Вчера в РФ подтвердили эту встречу. Российский омбудсмен заявила, что она пройдет в Турции 12-14 января.