Российская сторона подтвердила намерение провести встречу омбудсменов, о которой ранее заявлял украинский уполномоченный по правам человека в Верховной Раде Дмитрий Лубинец.

Об этом передают российские СМИ.

Российский омбудсмен Татьяна Москалькова заявила, что встреча пройдет в Турции 12-14 января. Какие вопросы стороны будут обсуждать во время переговоров, Москалькова не уточнила.

"Я подтверждаю, что я планирую такую встречу. На территории Турции будет проходить большой форум, организуемый турецким омбудсменом. И мы проговаривали возможность встречи и приблизительную повестку", - сказала омбудсмен.

О том, что скоро пройдет встреча российского и украинского омбудсменов, Лубинец сообщил еще 2 января. По его словам, основным вопросом, который будет обсуждаться в ходе переговоров, станет возвращение домой военнослужащих и гражданских лиц. При этом Лубинец отметил, что с российской коллегой "наработано много планов" для беседы, о которых "публично он рассказать не может".

Как писала "Страна", омбудсмены Украины и России Дмитрий Лубинец и Татьяна Москалькова впервые встретились лично во время обмена пленными 17 октября.