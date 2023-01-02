Омбудсмен Дмитрий Лубинец планирует встретиться со своей российской коллегой Татьяной Москальковой для обсуждения темы обмена гражданскими лицами.

Об этом он сообщил в эфире телемарафона.

"В этом месяце у нас будет встреча с Москальковой, на которой мы будем отдельно обсуждать вопросы освобождения гражданских. Там множество наработанных с нашей стороны вариантов, но опять-таки мы не знаем, согласится ли на это Российская Федерация", – рассказал Лубинец.

Как писала "Страна", во время обмена пленными 17 октября впервые встретились омбудсмены Украины и России Дмитрий Лубинец и Татьяна Москалькова.

Тогда они обсудили необходимость активизировать репатриацию военнопленных и освобождение гражданских заложников.

Между тем война в Украине продолжается уже 313-й день. "Страна" следит за новостями 2 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 312-го дня войны . В новогоднюю ночь по Украине РФ выпустила 45 беспилотников "Шахид", все они были сбиты. Большая часть - над Киевом и областью. В Херсоне всю ночь были удары, задевшие детскую областную больницу. Пострадали двое детей.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" разбирает перспективы развития военных событий в Украине.