Турция выступает за открытие гуманитарного коридора для раненых в связи с ситуацией в Украине и готова взять на себя их лечение.

Об этом заявил президент Турции Реджеп Эрдоган, пишет Hürriyet.

"Шереф (спикер министерства иностранных дел Турции Мартин Шереф - Ред.) предложил открытие коридора специально для раненых. Мы готовы к этому. Не только из России-Украины, но и из Сирии, Азербайджана, Ливии мы доставляем раненых в больницы, лечим их и возвращаем. Мы будем продолжать это делать и дальше", - сказал турецкий лидер.

Где именно предлагается открыть коридор и в связи с какой именно ситуацией в сообщении не уточняется.

Напомним, в Турции сегодня проходят переговоры российского и украинского омбудсменов, в рамках которого стороны договорились об обмене 40 пленных.

Тем временем война в Украине продолжается уже 322-й день. "Страна" следит за новостями 11 января в своем онлайне .

Ранее мы подводили итоги 321-го дня войны.

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