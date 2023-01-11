Уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец и омбудсмен РФ Татьяна Москалькова во время встречи в Турции договорились об обмене пленными.

Об этом сообщает Sky News.



"В ходе продолжавшихся сорокаминутных переговоров стороны договорилась об обмене 40 военнопленными, но подробности пока не известны", - пишет издание.

Напомним, ранее мы писали о том, что встреча Лубинца и Москальковой проходила в два раунда. После первой встречи Офис турецкого омбудсмена заявил, что рассчитывает на открытие "гуманитарного коридора" между РФ и Украиной при посредничестве Турции. В ходе второго этапа к Москальковой и Лубинцу присоединились турецкие политики.

Тем временем война в Украине продолжается уже 322-й день. "Страна" следит за новостями 11 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 321-го дня войны. Россияне сосредоточились на штурме Соледара и Бахмута. Битва за Соледар является частью более широкого маневра российских войск по окружению Бахмута. Если им удастся захватить Соледар, то они перережут дорогу в Бахмут из Северска. И это же упростит им задачу продвижения к северным окраинам города, чтобы перерезать и дорогу из Славянска.

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