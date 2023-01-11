Омбудсмен Дмитрий Лубинец второй за сутки встречается со своей российской коллегой Татьяной Москальковой. В этот раз при участии турецкого коллеги.

Трехсторонний саммит был запланирован заранее, сообщается на сайте омбудсмена Турции.

После первой встречи Офис местного омбудсмена заявил, что рассчитывает на открытие "гуманитарного коридора" между РФ и Украиной при посредничестве Турции.

Кроме того, Лубинец опубликовал сториз на своей странице в Facebook, в которой рассказал, что принял участие в пресс-конференции омбудсменов.

Ранее Лубинец говорил, что основным вопросом, который будет обсуждаться в ходе переговоров, станет возвращение домой военнослужащих и гражданских лиц. При этом он заявлял, что с российской коллегой "наработано много планов" для беседы, о которых "публично он рассказать не может".

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