Следующий год может стать судьбоносным для Турции - страны, которая в последнее время играет большую роль в событиях вокруг Украины.

18 июня 2023 года там должны пройти президентские выборы. И ситуация для действующего президента Реджепа Тайипа Эрдогана, который правит страной уже почти 20 лет, очень непростая.

Ситуация накалилась после объявления о тюремном сроке мэру 17-миллионного Стамбула Экрему Имамоглу (фамилия переводится как "сын имама" - мусульманского священника).

Он считается главным оппонентом "султана Тайипа", как его называют в народе (а Имамоглу называют "турецким Зеленским").

Имамоглу присудили почти три года за решёткой по обвинению в оскорблении представителя власти, когда во время выборов мэра Стамбула три года назад он назвал членов избирательного комитета "дураками". В свое оправдание он заявлял, что назвал чиновников дураками в ответ на слова министра внутренних дел Сулеймана Сойлу, который применил к нему аналогичный эпитет за критику Турции во время визита в Европарламент.

По факту Имамоглу, скорее всего, не посадят, но судимость может закрыть ему дорогу к избранию на государственные посты и участию в выборах (хотя и не факт - политик оспаривает решение в апелляции). В то же время из-за скандала популярность Имамоглу итолько вырастут.

Помимо стамбульского мэра соперниками Эрдогана называют мэра Анкары, националиста Мансура Яваша и главу левоцентристской Народно-республиканской партии Кемаля Кылычдароглу.

В соцопросах все трое пока опережают Эрдогана.

Народ недоволен ростом цен, и на этом фоне оппоненты Эрдогана призывают к массовым протестам.

Эксперты не исключают разных сценариев, вплоть до новых терактов (осенью в центре Стамбула уже произошел взрыв) и даже возможном начале боевых действий с соседней Грецией, с которой у Турции продолжается эскалация отношений. Или новые военные операции против курдов в Сирии и Ираке. Якобы турецкие власти так могут попытаться отвлечь внимание от проблем в экономике и, возможно, даже перенести выборы.

Правда, есть и другое мнение, что Эрдоган может попытаться набрать очки за счет образа миротворца, постаравшись к 18 июня усадить Украину и Россию за стол переговоров и добиться прекращения войны. О необходимости этого Эрдоган говорит уже давно. Но в начале следующего года реализация подобного плана для турецкого президента станет вдвойне важной с точки зрения его политических перспектив в своей стране. А потому турецкий президент наверняка с удвоенными усилиями продолжит продвигать свои инициативы по миру в Украине.

Выясняли, каковы шансы у Эрдогана остаться у власти и что значат будущие выборы в Турции для Украины и остального мира.

"Кто выиграл Стамбул, тот выиграл Турцию"

Многие местные СМИ критикуют приговор мэру Стамбула.

Издание Cumhuriyet назвало это "переворотом дворца против Имамоглу".

"Правящая партия справедливости и развития, потерявшая 25-летнее правление Стамбулом, решила вернуть его через судебный подлог", - пишет газета.

"Судебная система, которая управляется политической волей, приговорила мэра Стамбула Имамоглу на два года тюрьмы и запретила политическую деятельность. Это месть за то, что они потеряли Стамбул в 2019 году. Это сигнал тому, что выборы в Турции в 2023 году не будут проходить в привычной атмосфере", - прочит Bir Gün.

"Тысячи человек пришли к зданию мэрии в Стамбуле чтобы сказать, что они не дадут украсть волеизъявление народа", - пишет Evrensel.

"Имамоглу получил 2 года 7 месяце 15 дней тюрьмы за реакцию на решение ЦИК отменить выборы 31 марта 2019 года. Это решение можно назвать черным пятном в истории демократии Турецкой Республики", - вторит Korkusuz.

А вот в турецкой газете Aydınlık Имамоглу обвинили в работе на Запад.

"Зеленский Турции. Рука об руку с сепаратистами" - с таким заголовком вышла статья, в которой подробно рассказывается о связях стамбульского мэра с США и с Великобританией.

В турецких СМИ к Имамоглу приклеилось прозвище "турецкого Зеленского". Фото: телеграм-канал "Повестка дня Турции"

Сам Имамоглу так высказался о решении суда: "Горстка людей не имеет право брать на себя власть, которую дает народ. С дозволения Аллаха наша борьба начинается с еще большей силой".

Вместе с лидером оппозиционной Iyi parti ("Хорошей партии") Мерал Акшенер он провел митинг возле мэрии Стамбула, на который пришли тысячи его сторонников.

"Я приглашаю вас к единству и солидарности", - заявил он.



"Да здравствует свобода, долой тиранию!" - скандировала Акшенер.

Тем временем председатель Высшей избирательной комиссии (турецкий ЦИК) Мухаррем Аккая заявил, что даже если Имамоглу будет участвовать в выборах и победит на них, он не сможет править из-за запрета на политическую деятельность. И ЦИКу придется повторить выборы. В качестве примера он привел одного из мэров в провинции, который победил на выборах от прокурдской партии в 2019 году. Из-за судебного решения мэр не получил права управлять городом.

"Однако история Турции показывает, с 60-х годов, после всех переворотов и запретов партий и политиков, что это только помогало "запрещенным" развиваться и наращивать политическую мощь", - пишет в своем Telegram-канале "Повестка дня Турции" политолог Яшар Ниязбаев.

Власти могут попытаться поставить мэром до выборов своего человека. Однако юристы считают, что апелляции по делу Имамоглу могут затянуться минимум на год. А до этого времени приговор не вступит в законную силу, и он сможет участвовать в предстоящих выборах.

Угроза войны с Грецией

Посадка Имамоглу перед выборами, считают эксперты, может ослабить позиции Эрдогана и добавить очков его конкурентам, так как оппозиция будет говорить о преследовании со стороны власти и может раскачать массовые акции протеста.

"Имамоглу может начать реальную борьбу за власть в полную силу с опорой на улицу, чтоб просто себя спасти. Тогда получается, что Эрдоган сам себе выстрелил в ногу. Одним из сценариев властей для отвлечения внимания называют усиление конфронтации с Грецией (вплоть до войны, хоть обе страны в НАТО, и представить такое сложно) или курдскими силами (а это угроза новых терактов). С другой стороны, Эрдоган позиционирует себя как "голубь мира" и посредник в войне России с Украиной, поэтому вероятность благословенного им военного конфликта выглядит совсем крайней мерой. Наоборот, Эрдоган может начать еще активнее пиариться на внешней политике, которая стала его козырем, в частности на украинской теме, и добиваться переговоров Москвы и Киева", - сказал "Стране" турецкий журналист Хакан Гювен.

В целом мнения о власти Эрдогана в Турции разделены.

"Одни его поддерживают, считая, что он строит дороги, аэропорты, гарантирует мир в стране. Ведь рядом Сирия с многолетней войной, Израиль, который воюет с Палестиной, на все это накладываются нефтяные интересы мировых держав, а еще в стране базы НАТО. Эрдогану удается держать баланс в таких непростых условиях. Критики президента обвиняют его в коррупции и раздаче высоких постов и тендеров родственникам и друзьям, а главное - в экономическом крахе. Причина безудержной инфляции - падение лиры, которое продолжается уже четвертый год после снижения ключевой ставки Центробанком (процент, под который ЦБ выдает кредиты коммерческим банкам). Традиционно центральные банки во всем мире стараются повысить ставку, чтобы сдержать инфляцию", - говорит "Стране" турецкий политолог Ариф Арслан.

Тем временем уровень инфляции в Турции, только по официальным данным, превысил 80%, а негласно - подскочил под рекордные 200%. Цены на продукты и коммуналку за последний год выросли вдвое-втрое, а доходы увеличились незначительно.

На этом фоне рейтинги президента падают.

По данным соцопроса Yöneylem, опубликованных в издании Cumhuriyet, во втором туре Эрдоган проигрывает всем трем основным оппонентам - Имамоглу (41 против 49), Явашу (37 против 55) и, с наименьшим разрывом, Кылычдароглу (42 против 43).

Однако, есть проблемы и у оппозиции. В первую очередь, отсутствие единства, которое необходимо, чтоб совместными усилиями добиться победы над Эрдоганом на выборах.

Так, Кылычдароглу, который видит себя "единым кандидатом от оппозиции", уже заявил, что "происходящее в Стамбуле (то есть приговор против Имамоглу - Ред.) не повлияет на процесс выбора кандидатов для президентских выборов".

По сути, говорят эксперты, Кылычдароглу обозначил, что только он остается реальным оппонентом Эрдогану. Хотя, как показывают опросы, политик отстает по популярности от Имамоглу и Яваша.

"Учитывая непопулярность Эрдогана, общий кандидат от оппозиции победил бы на выборах. Однако выбор этого кандидата может оказаться проблематичным. Оппозиция состоит из альянса Республиканской народной партии и младших партнеров, таких как партия Iyi, расположенных на правом фланге. Они объединились вокруг победы над Эрдоганом и пообещали вернуться к парламентской системе правления, от которой отказался Эрдоган. Киличдароглу выглядит слишком слабым для избирательного процесса. Еще одной проблемой для оппозиционного альянса является то, что, объединив свои основные электораты, они все равно не получат большинства голосов, необходимого для победы над Эрдоганом. Чтобы преодолеть этот порог в 50% плюс один голос, они рассчитывают на курдских избирателей, поддерживающих Народно-демократическую партию. У Эрдогана также есть ряд козырей, особенно в сфере внешней политики, которые могут еще больше осложнить положение оппозиции. С одной стороны, некоторые опасаются, что Эрдоган может найти способ приостановить выборы под предлогом чрезвычайной ситуации, например, войны с Грецией. А едва ли не самым большим преимуществом для избирательной стратегии Эрдогана будет такой поворот событий в Украине, который позволит ему выступить в роли миротворца. Если Эрдоган сможет сыграть значительную роль в наблюдении за мирными переговорами между Россией и Украиной, дивиденды как внутри страны, так и на международном уровне будут огромными. Место Эрдогана в качестве посредника между Украиной и Россией вписывается в его видение независимой внешней политики, в которой Турция балансирует между великими державами мира и в конечном итоге вступает в их ряды", - говорит "Стране" Джеймс Райан, директор ближневосточной программы Института исследований внешней политики США.

Сам Эрдоган фактически уже начал предвыборную кампанию и раздает обещания электорату, например, чиновникам с определенным стажем сулит ранний выход на пенсию, отдельные пряники - для молодёжи.

"Надеюсь, в 2023 году мы начнём строительство века Турции с той силой, которую мы получим от поддержки нашего народа. Мы передадим этот священный флаг нашей молодёжи. Все, у кого есть разум и совесть, видят вековую разницу между Турцией, которую мы унаследовали от наших предков, и Турцией, которую мы передадим будущим поколениям турок", - заявил Эрдоган, непрозрачно намекнув на желание править страной ещё один срок.

В то же время немалую роль на выборах должны сыграть голоса курдов, с которыми у Эрдогана давний конфликт.

А так как курдов в Сирии и в Ираке поддерживают США, в экспертной среде появилась версия о внешнем вмешательстве в турецкие выборы.

"Есть мнение, что Вашингтон хочет свергнуть Эрдогана (еще со времен провалившегося путча летом 2016 года). На кону интересы в Сирии и влияние в регионе", - говорит Арслан.