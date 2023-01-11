Власти Турции опровергают информацию о поставках кассетных боеприпасов производства США Украине.

Об этом сообщают российские медиа со ссылкой на источник в администрации президента Турции.

Ранее о таких поставках сообщило издание Foreign Policy. Речь шла о боеприпасах двойного назначения (DPICM), которые были изготовлены в эпоху холодной войны совместно с американцами. В самих США законодательно запрещено экспортировать DPICM из-за высокого уровня брака.

Напомним, сегодня, 11 января, министр обороны Турции созвонился с Резниковым и заявил о необходимости немедленного прекращения огня в Украине.

Война в Украине продолжается уже 322-й день. "Страна" следит за новостями 11 января в своем онлайне .

Ранее мы подводили итоги 321-го дня войны. Россияне сосредоточились на штурме Соледара и Бахмута. Битва за Соледар является частью более широкого маневра российских войск по окружению Бахмута. Если им удастся захватить Соледар, то они перережут дорогу в Бахмут из Северска. И это же упростит им задачу продвижения к северным окраинам города, чтобы перерезать и дорогу из Славянска.

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