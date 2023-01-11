Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар провел телефонные переговоры с министром обороны Украины Алексеем Резниковым. Турецкий чиновник заявил о необходимости немедленного прекращения огня в Украине для предотвращения дальнейших человеческих жертв.

Об этом сообщает турецкое агентство "Анадолу".

Акар также заверил, что Турция, особенно президент Реджеп Тайип Эрдоган, продолжит вносить свой вклад в обеспечение мира в регионе и оказание гуманитарной помощи на всех уровнях.

Кроме того, он напомнил, что благодаря работе Совместного координационного центра, созданного в рамках черноморской зерновой инициативы, около 17 миллионов ​​тонн зерна благополучно отправлено из украинских портов в нуждающиеся страны.

Резников тоже прокомментировал переговоры с Хулуси Акаром.

"Рад пообщаться с большим другом министром национальной обороны Турции Хулуси Акаром. Обсудили наши дальнейшие шаги по обеспечению региональной безопасности. Поблагодарил Турцию за постоянную поддержку Украины и приверженность турецко-украинскому отрудничеству", - написал Резников в Твиттере.

Заявление Акара о необходимости прекращения огня в сообщении Резникова не упоминается.

Ранее Эрдоган заявил, что Турция выступает за открытие гуманитарного коридора для раненых в связи с ситуацией в Украине и готова взять на себя их лечение.

А в Анкаре уже дважды за сутки прошли встречи омбудсмена Дмитрия Лубинца с его российской коллегой Татьяной Москальковой.