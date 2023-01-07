Турция надеется на продление срока действия 36-часового режима прекращения огня, объявленного Россией в Украине на Рождество, а также готова приложить максимум усилий для формирования условий диалога, нацеленного на прекращение боевых действий.

Об этом заявил пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын в эфире телеканала CNN.

Пресс-секретарь турецкого президента заявил, что "ни одна из сторон не имеет достаточных сил для победы".

"Что касается Турции, то мы, в ближайшие дни продолжим шаги по прекращению огня в районах, примыкающих к Запорожской АЭС. Анкара стремится не допустить боев и аварий в этой зоне", - сказал он.

Калын пояснил, что боевые действия продолжаются на украинской земле, "поэтому в Киеве относятся с подозрением к любым инициативам прекращения войны и бомбардировок со стороны ВС России".

"Одностороннее прекращение огня как минимум означает сегодня "остановку России". В последующем украинская сторона может последовать этому решению. Не исключаю, что сформируются также условия для повторной встречи переговорщиков", - считает он.

По его словам, хотя Анкара полна решимости продолжать призывы к возобновлению диалога, "факт состоит в том, что стороны на текущем этапе не проявляют желания оставить в сторону оружие и начать переговоры".

"Для формирования условий для встречи лидеров, украинцы должны увидеть конкретные шаги с российской стороны. Если война продолжится нынешними темпами, то 2023 год станет периодом еще более глубокого кризиса в экономической, продовольственной и энергетической сферах, в первую очередь для самой Украины. Это подтверждают прогнозы МВФ. Поэтому мы прилагаем максимум усилия для диалога сторон", - добавил Калын.

Напомним, 5 января президент Турции Эрдоган созвонился с лидером РФ Владимиром Путиным и призвал его прекратить огонь в Украине в одностороннем порядке.

После этого Путин заявил Эрдогану, что согласен на мирные переговоры только после признания аннексии украинских территорий.

Ранее мы писали, что американский президент Джо Байден заявил, что президент России Владимир Путин "пытается найти немного кислорода", установив 36-часовое прекращение огня в Украине на Рождество.