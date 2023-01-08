Россия пыталась использовать украинских детей для получения ценной информации с помощью мобильной игры.

Об этом у себя в твиттере написал министр обороны Украины Алексей Резников.

Организаторы этой схемы надеялись, что дети бессознательно сообщат им места расположения стратегически важных объектов.

"Это не просто грязный трюк, это военное преступление", - пишет Резников.

Названия игры он не уточнил.

Война в Украине продолжается уже 319-й день. "Страна" следит за новостями 8 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 318-го дня войны. После объявленного Россией одностороннего прекращения огня на время православного Рождества, обстрелы не прекратились, как и наземные бои. США предоставили Украине новый пакет военной помощи.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях, связанных с войной в Украине.