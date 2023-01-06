У России осталось 536 стратегических ракет различных типов.

Инфографику с данными Минобороны Украины опубликовал в своем Twitter министр Алексей Резников.

Согласно информации, эти ракеты составляют 19% всего довоенного потенциала РФ.

Что касается тактических ракет (для РСЗО), их осталось гораздо больше - 7 310 (или 78% от первоначального числа).

Также в информации Минобороны говорится, что у РФ осталось 90 (12%) дронов "Шахед".

Ранее мы писали, что в ВМС Украины озвучили число кораблей и ракетоносителей РФ в Черном, Азовском и Средиземном морях.

Война в Украине продолжается уже 317-й день. "Страна" следит за новостями 6 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 316-го дня войны. Противник продолжает усилия по наступлению в Бахмуте. Севернее, в район Кременной, россияне перебрасывают дополнительный личный состав и технику. Продолжаются мощные обстрелы на запорожском направлении. Вчера Москва заявила о намерении объявить режим тишины по всей линии фронта на Рождество. В Евросоюзе назвали заявления России о перемирии "фальшивыми и лицемерными".

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях, связанных с войной в Украине.