Пятая часть довоенного потенциала. Резников сообщил, сколько ракет и дронов осталось у России. Инфографика
У России осталось 536 стратегических ракет различных типов.
Инфографику с данными Минобороны Украины опубликовал в своем Twitter министр Алексей Резников.
Согласно информации, эти ракеты составляют 19% всего довоенного потенциала РФ.
Что касается тактических ракет (для РСЗО), их осталось гораздо больше - 7 310 (или 78% от первоначального числа).
Также в информации Минобороны говорится, что у РФ осталось 90 (12%) дронов "Шахед".
Ранее мы писали, что в ВМС Украины озвучили число кораблей и ракетоносителей РФ в Черном, Азовском и Средиземном морях.
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