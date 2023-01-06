Украина расторгла соглашение с Россией по обслуживанию ракетного комплекса "Сатана", заключенное в феврале 2006 года.

Об этом в своем телеграм-канале сообщает представитель Кабинета министров Украины в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Кабинет министров Украины прекратил действие соглашения с российским правительством о продлении срока эксплуатации ракетного комплекса 15П118М ("Сатана"). Соответствующее решение было принято во время заседания правительства 6 января.

"Документом предусматривалось проведение находящимися в эксплуатации РФ украинскими государственными предприятиями сервисного обслуживания ракет стратегического назначения 15П118М ("Сатана"). Согласно договору обслуживать российские ракеты должны были Конструкторское бюро "Южное" имени Н. Янгеля, которое в договоре называют главным разработчиком, и производитель - ГП "Южмаш имени А. Макарова", - пишет Мельничук.

Как отмечается в постановлении правительства, соглашение прекращено из-за коренного изменения обстоятельств его действия, что исключает проведение главным разработчиком и производителем сервисного обслуживания ракет стратегического назначения 15П118М, находящихся в эксплуатации в РФ.

Война в Украине продолжается уже 317-й день. "Страна" следит за новостями 6 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 316-го дня войны. Противник продолжает усилия по наступлению в Бахмуте. Севернее, в район Кременной, россияне перебрасывают дополнительный личный состав и технику. Продолжаются мощные обстрелы на запорожском направлении. Вчера Москва заявила о намерении объявить режим тишины по всей линии фронта на Рождество. В Евросоюзе назвали заявления России о перемирии "фальшивыми и лицемерными".

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях, связанных с войной в Украине.