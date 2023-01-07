Турция может использовать турецкие ударные БПЛА против их текущих владельцев.

Об этом заявил председатель совета директоров Baykar Makina Сельджук Байрактар в эфире TV1000.

Такое решение предусмотрено на случай, если страна, закупившая турецкие беспилотники, обернет их против самой Турции.

"Страны, производящие передовые устройства, контролируют эти устройства", - пояснил Байрактар свою мысль.

"Мы находимся в тесных отношениях со странами, куда продаем БПЛА, и у нас нет таких ожиданий. Мы также знаем, что это высокотехнологичные устройства, и мы оснащаем высокотехнологичные устройства программным обеспечением. Только те, кто разрабатывает эту технологию, доминируют над программным обеспечением. Но это означает также, что у Турции уже есть стратегический союз со странами, которым она продает БПЛА", - добавил он.

Ранее мы писали, что турецкая компания Baykar хочет наладить производство своих беспилотников в Украине и показала, как будет выглядеть завод. Завершить строительство своего производственного завода в Украине Baykar планирует в течение двух лет.

По словам посла Украины в Турции, производитель Baykar уже создал в Украине компанию, приобрел земельный участок и разработал проект будущего завода.

Также "Страна" рассказывала, что производитель "Байрактаров" надеется, что сможет предложить противоядие против иранских дронов-камикадзе.