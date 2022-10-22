Советник Офиса президента Алексей Арестович объяснил, почему из публичного пространства исчезла информация об участии в войне на украинской стороне "Байрактаров".

В эфире Марка Фейгина он заявил, что это сделано с дипломатической целью - учитывая позицию Турции по этой войне, а также посредничество Анкары при обмене пленными.

Арестович назвал такую позицию "разумной" и заверил, что сотрудничество по линии "Байрактаров" продолжается, как и прежде.

"Все хорошо с "Байрактарами. Андрей Ермак не зря ездил на завод в Турцию месяц назад. Все хорошо с "Байрактарами", просто мы их не выпячиваем. Они не мелькают у нас в каждом втором сообщении: "Байрактары" победили, "Байрактары" то, "Байрактары" это. Они работают, но мы просто не акцентируем внимание, не педалируем эту тему", - сказал Арестович.

Напомним, ранее турецкая компания Baykar в очередной раз заявила о невозможности поставок боевых беспилотников Bayraktar России. По словам гендиректора компании Халюка Байрактара, компания "полностью на стороне Украины" и "ничто не затмит сотрудничество с Украиной, независимо от того, какая сумма будет предложена".

Война в Украине продолжается уже 241-й день. "Страна" следит за новостями 22 октября в обновляемом онлайне.

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