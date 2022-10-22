В субботу, 22 октября, в Украине идет уже 241-й день войны с РФ.

О том, что происходило вчера, читайте подробнее в итогах за 21 октября.

Ниже хроника новостей за сегодня. Материал обновляется.

22 октября

9:50 Арестович пишет, что сбиты пять ракет, летевших на Киев.

"Ровно, Луцк, Хмельницкий, Одесская и Киевская области - прилеты и/или - последствия падения сбитых ракет. Перебои со связью и светом в районах попаданий", - сообщил советник Офиса президента.

9:30 "Укрэнерго" заявляет, что ограничивает поставки электричества в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской и Житомирской областях.

Это связано с тем, что там критично вырос уровень потребления.

9:00 В Хмельницком пропал свет, а через час исчезнет вода, сообщают в горсовете и призывают сделать запас воды.

В Ровенской области очень сильное задымление после ракетного удара.

8:45 Сообщают о прилете по Одесской области. Телеграм-каналы публикуют видео летящей ракеты и дым после прилета.

8:00 Главное из утренней сводки Генштаба:

1. Противник не оставляет попыток вести наступательные действия в Бахмутском и Авдеевском направлениях.

За минувшие сутки ВСУ отразили атаки в районах населенных пунктов Терновая Харьковской области; Белогоровка и Золотаревка Луганской области, Лиман, Иванград, Соледар, Новокалиново, Озаряновка, Отрадовка и Первомайское Донецкой области.

2. В течение суток противник нанес 5 ракетных и 19 авиационных ударов, совершил более 94 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Пострадали, в частности, Харьков, Купянск, Бахмут, Отрадовка, Марьинка, Зеленополье, Запорожье, а также Нововоскресенское в Херсонской области.

Украина нанесла 16 авиаударов.

3. Продолжается развертывание совместной региональной группировки войск РФ и Беларуси. В течение суток авиация противника совершала учебно-тренировочные полеты в белорусском воздушном пространстве.

4. По имеющейся у Генштаба информации, Херсон оставила значительная часть населения. Оставшиеся в городе россияне переодеваются в гражданскую одежду и заселяются в покинутые дома. Враг готовит Херсон к уличным боям.