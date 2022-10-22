В Ровно из-за российских обстрелов по объектам энергетики оказалось частично обесточено предприятие "Ривнеазот" и произошла вынужденная аварийная остановка ключевых цехов по производству минеральных удобрений.

Об этом сообщает пресс-служба Group DF, в структуру которой входит предприятие.

В частности были остановлены цех аммиака, цех азотной кислоты, известняково-аммиачной селитры и аммиачной селитры.

Процесс остановки цехов удалось выполнить в соответствии с регламентом, заявленная экологическая ситуация находится в пределах нормы.

Также на предприятии продолжает бесперебойно работать цех нейтрализации и очистки сточных вод.

Дальнейшее возобновление деятельности цехов состоится в координации с местными властями после возобновления стабильной подачи электроэнергии.

Несмотря на ситуацию, "Ривнеазот" обещает выполнить все договорные обязательства перед фермерами и агрохолдингами по поставкам минеральных удобрений в осенний сезон.

Напомним, что также в Ровенской области вводят веерные отключения света.

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