В Белгородской области РФ, которая граничит с Украиной, начали строить оборонительную линию.

Фото укреплений опубликовал губернатор Вячеслав Гладков.

Ее основу составляют противотанковые бетонные блоки, как и в случае с "линией Вагнера", которую россияне возводят в Донецкой и Луганской областях.

Тем временем паблики российского города Шебекино (Белгородская область) выкладывают видео со звуками прилетов.

Обстрел, судя по всему, идет и сейчас.

Напомним, сегодня, 22 октября, Шебекино уже обстреляли, сообщалось о двух погибших.

А на днях, по словам губернатора Белгородской области, под обстрел попал таможенный пункт пропуска в Шебекино на границе с Украиной.

Война в Украине продолжается уже 241-й день. "Страна" следит за новостями 22 октября в обновляемом онлайне.

Вчера мы подводили итоги 240-го дня войны с РФ. За минувшие сутки ВСУ отразили атаки в районах населенных пунктов Белогоровка и Золотаревка Луганской области, а также Опытное, Бахмут, Соледар, Первомайское, Победа и Марьинка, а также Лиман Донецкой области.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает, почему Израиль не поставляет оружие Украине.