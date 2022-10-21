В приграничном Шебекино Белгородской области РФ вспыхнул крупный пожар на лакокрасочном заводе.

Об этом пишут местные паблики.

Очевидцы публикуют видео с поднимающимся столбом черного дыма и называют это "прилетом".

Позже появился комментарий властей по поводу происшествия.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в телеграм-канале также заявил, что пожар на предприятии в Шебекино возник из-за прилёта.

"На одном из промышленных предприятий Шебекинского городского округа произошел пожар в результате прямого попадания снаряда", — заявил Гладков.

Напомним, ранее в Белгородской области РФ сообщали об обстреле железнодорожных путей.

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