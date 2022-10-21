На лакокрасочном заводе под российским Белгородом вспыхнул пожар. Губернатор заявил о прилете. Видео
В приграничном Шебекино Белгородской области РФ вспыхнул крупный пожар на лакокрасочном заводе.
Об этом пишут местные паблики.
Очевидцы публикуют видео с поднимающимся столбом черного дыма и называют это "прилетом".
Позже появился комментарий властей по поводу происшествия.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в телеграм-канале также заявил, что пожар на предприятии в Шебекино возник из-за прилёта.
"На одном из промышленных предприятий Шебекинского городского округа произошел пожар в результате прямого попадания снаряда", — заявил Гладков.
Напомним, ранее в Белгородской области РФ сообщали об обстреле железнодорожных путей.
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