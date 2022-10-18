Губернатор Белгородской области РФ Вячеслав Гладков сообщил, что снарядами обстреляна территория железнодорожной станции в одном из сел Белгородского района.

"Есть пострадавший, мужчина с осколочными ранениями мягких тканей нижних конечностей... Повреждена контактная сеть железнодорожных путей, других видимых разрушений нет. Временно приостановлено движение поездов, аварийные бригады уже устраняют последствия", – рассказал губернатор.

Напомним, позавчера в российском Белгороде сообщали об обстреле района аэропорта.

А вчера на обломках одного из ударивших по Киеву "Шахидов" заметили надпись "за Белгород".

Война в Украине продолжается уже 237-й день. "Страна" следит за самыми важными новостями 18 октября в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги 236-го дня войны. РФ атаковала энергетическую инфраструктуру Украины. На Киев были нацелены дроны-камикадзе, удар пришелся на центр города, в том числе, по жилому дому на улице Жилянской, там погибли люди. Минск сделал новые заявления о вероятном конфликте с Украиной. В минобороны Беларуси заявили, что "оставляют за собой право применения превентивных мер стратегического сдерживания для недопущения нападения".

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