По данным российских властей, в ходе сегодняшнего обстрела Шебекино в Белгородской области погибло два человека.

Один из двух погибших, по предварительным данным - несовершеннолетний, сообщается в телеграм-канале Следственного комитета РФ.

По данным губернатора Вячеслава Гладкова, пострадали 11 человек.

Почти 15 тысяч местных жителей остались без электроснабжения, пишут российские СМИ.

Российские телеграм-каналы сообщают, что Шебекино закрыт на въезд. Местные пытаются самостоятельно эвакуироваться из города и застревают в пробках на выезде.

Напомним, на лакокрасочном заводе под российским Белгородом вспыхнул пожар. Губернатор заявил о прилете.

18 октября в Белгородской области РФ сообщали об обстреле железнодорожных путей из-за чего движение поездов было приостановлено.

Тем временем война в Украине продолжается уже 241-й день. "Страна" следит за новостями 22 октября в обновляемом онлайне.

Вчера мы подводили итоги 240-го дня войны с РФ. За минувшие сутки ВСУ отразили атаки в районах населенных пунктов Белогоровка и Золотаревка Луганской области, а также Опытное, Бахмут, Соледар, Первомайское, Победа и Марьинка, а также Лиман Донецкой области.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает, почему Израиль не поставляет оружие Украине.