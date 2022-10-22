В Шебекино Белгородской области РФ из-за обстрела погибли двое людей
По данным российских властей, в ходе сегодняшнего обстрела Шебекино в Белгородской области погибло два человека.
Один из двух погибших, по предварительным данным - несовершеннолетний, сообщается в телеграм-канале Следственного комитета РФ.
По данным губернатора Вячеслава Гладкова, пострадали 11 человек.
Почти 15 тысяч местных жителей остались без электроснабжения, пишут российские СМИ.
Российские телеграм-каналы сообщают, что Шебекино закрыт на въезд. Местные пытаются самостоятельно эвакуироваться из города и застревают в пробках на выезде.
Напомним, на лакокрасочном заводе под российским Белгородом вспыхнул пожар. Губернатор заявил о прилете.
18 октября в Белгородской области РФ сообщали об обстреле железнодорожных путей из-за чего движение поездов было приостановлено.
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