Сегодня в результате обстрела города Шебекино в Белгородской области пострадали одиннадцать человек. Состояние 4 из них тяжёлое. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Телеграм-каналы публикуют видео прилёта по Шебекино. Местные паблики пишут, что под удар попал магазин.

Российские власти подтвердили удар. "Увидел дым в районе Шебекино. Сразу же получил информацию, что идет обстрел города Шебекино. Пострадали гражданские объекты. По предварительным данным пять мирных жителей ранены", - пишет губернатор Вячеслав Гладков.

Как писала "Страна", сегодня российские ракеты "Калибр" поразили 4 объекта критической инфраструктуры Украины.

"Укрэнерго" ограничила потребление электроэнергии в Киеве и 10 областях из-за массированной ракетной атаки РФ.

Тем временем война в Украине продолжается уже 241-й день. "Страна" следит за новостями 22 октября в обновляемом онлайне.

Вчера мы подводили итоги 240-го дня войны с РФ. За минувшие сутки ВСУ отразили атаки в районах населенных пунктов Белогоровка и Золотаревка Луганской области, а также Опытное, Бахмут, Соледар, Первомайское, Победа и Марьинка, а также Лиман Донецкой области.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает, почему Израиль не поставляет оружие Украине.