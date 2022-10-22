Оперативное командование "Юг" подвело итоги сегодняшних массированных ракетных ударов, нанесенных с акватории Черного моря ракетами "Калибр".

В южных регионах поражено 4 объекта критической инфраструктуры Украины. По одному в Одесской и Кировоградской областях, 2 – в Николаевской. В Одесской области 3 человека ранены. По другим объектам подробности уточняются.

Силами противовоздушной обороны во время этой атаки 4 крылатые ракеты сбиты над Одесской областью, 1 - над Николаевской.

Напомним, в Украине за сутки погибли 4 человека в Донецкой и Запорожской областях, на Харьковщине ранены 14 человек.

Напомним, с утра в некоторых регионах после обстрелов начал пропадать свет, жителей призвали готовиться к аварийным отключениям.

По предварительным данным НЭК "Укрэнерго", масштаб повреждений сопоставим или может превышать последствия атаки 10-12 октября. "Укрэнерго" вынужденно применяет ограничения энергоснабжения в ряде 10 областях и Киеве.

"Укрзализныця" сообщает о задержках поездов в результате обстрелов и обесточивания.

Тем временем война в Украине продолжается уже 241-й день. "Страна" следит за новостями 22 октября в обновляемом онлайне.

Вчера мы подводили итоги 240-го дня войны с РФ. За минувшие сутки ВСУ отразили атаки в районах населенных пунктов Белогоровка и Золотаревка Луганской области, а также Опытное, Бахмут, Соледар, Первомайское, Победа и Марьинка, а также Лиман Донецкой области.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает, почему Израиль не поставляет оружие Украине.