Российские ракеты "Калибр" поразили 4 объекта критической инфраструктуры Украины - оперкомандование "Юг"
Оперативное командование "Юг" подвело итоги сегодняшних массированных ракетных ударов, нанесенных с акватории Черного моря ракетами "Калибр".
В южных регионах поражено 4 объекта критической инфраструктуры Украины. По одному в Одесской и Кировоградской областях, 2 – в Николаевской. В Одесской области 3 человека ранены. По другим объектам подробности уточняются.
Силами противовоздушной обороны во время этой атаки 4 крылатые ракеты сбиты над Одесской областью, 1 - над Николаевской.
Напомним, в Украине за сутки погибли 4 человека в Донецкой и Запорожской областях, на Харьковщине ранены 14 человек.
Напомним, с утра в некоторых регионах после обстрелов начал пропадать свет, жителей призвали готовиться к аварийным отключениям.
По предварительным данным НЭК "Укрэнерго", масштаб повреждений сопоставим или может превышать последствия атаки 10-12 октября. "Укрэнерго" вынужденно применяет ограничения энергоснабжения в ряде 10 областях и Киеве.
"Укрзализныця" сообщает о задержках поездов в результате обстрелов и обесточивания.
Тем временем война в Украине продолжается уже 241-й день. "Страна" следит за новостями 22 октября в обновляемом онлайне.
Вчера мы подводили итоги 240-го дня войны с РФ. За минувшие сутки ВСУ отразили атаки в районах населенных пунктов Белогоровка и Золотаревка Луганской области, а также Опытное, Бахмут, Соледар, Первомайское, Победа и Марьинка, а также Лиман Донецкой области.
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