Президент США Джо Байден заявил, что обеспокоен судьбой помощи Украине, если Республиканская партия выиграет выборы Палату представителей.

Его слова передает издание The Hill.

"Я беспокоюсь об этом, потому что они сказали, что сократят ее", - сказал Байден журналистам во время остановки в Питтсбурге, штат Пенсильвания.

Ранее лидер меньшинства в Палате представителей Кевин Маккарти выразил намерение сократить помощь Украине, если Республиканская партия победит на промежуточных выборах в ноябре. Маккарти объяснил идею о сокращении помощи тем, что "администрация Байдена игнорирует внутренние вопросы, которые Республиканская партия считает приоритетными", - такие как обеспечение безопасности южной границы США.

Позже СМИ сообщили, что конгрессмены США намерены до января принять закон о помощи Украине на сумму до $50 миллиардов. В Конгрессе считают, что этой суммы будет достаточно, "чтобы убедиться, что Украина сможет пережить год", как сказал журналистам сенатор-республиканец. Политик добавил, что на фоне нового пакета выделенные ранее "12 миллиардов долларов покажутся мелочью".

Ранее "Страна" подробно рассказывала по промежуточных выборах в Конгресс.