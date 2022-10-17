У Европейского Союза достаточно средств, чтобы финансировать военные поставки Украине.

Об этом заявил Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в ответ на вопрос об истощении средств для компенсации вооружений Украине.

"Денег достаточно. Не переживайте из-за денег", - сказал он.

Напомним, на прошлой неделе Politico со ссылкой на данные дипломатов писало, что фонд ЕС, предназначенный для помощи странам в замене оружия, поставляемого в Украину, неспособен покрыть наплыв требований о возмещении расходов - и он даже не отправил свой первый платеж.

Вместе с тем, сообщалось, что Евросоюз выделил Украине дополнительные полмиллиарда евро на оружие и технику.

Война в Украине продолжается уже 236-й день. "Страна" следит за самыми важными новостями 17 октября в обновляемом онлайне.

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