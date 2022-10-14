Евросоюз объявил о выделении Украине дополнительных 500 млн евро на вооружение и технику.

Об этом сообщает информагентство DPA.

План финансирования должен быть официально подтвержден в следующий понедельник на встрече министров иностранных дел Евросоюза.

Деньги поступают из так называемого Европейского фонда мира. Это новый финансовый инструмент ЕС, который можно использовать для укрепления вооруженных сил в странах-партнерах. На период с 2021 по 2027 год предусмотрено 5,7 млрд евро.

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