Фонд ЕС, предназначенный для помощи странам в замене оружия, поставляемого в Украину, неспособен покрыть наплыв требований о возмещении расходов - и он даже не отправил свой первый платеж.

Об этом пишет Politico со ссылкой на данные дипломатов.

Через несколько дней после начала войны в России ЕС создал фонд на 500 миллионов евро, побуждая страны вооружать Киев и просить ЕС оплатить счета. Изучив полученные квитанции, Брюссель решил, что может покрыть около 85 процентов расходов, по оценкам трех дипломатов.

"Затем ЕС санкционировал еще больший фонд - в конечном итоге он составил 1,5 миллиарда евро. Вот тогда и начался поток квитанций. Оценки показывают, что ЕС получил так много запросов, что, по его расчетам, Брюссель мог удовлетворить только примерно 46 процентов запросов", - пишет издание.

По словам дипломатов, резкое падение процента оплаты разозлило Польшу, одного из крупнейших поставщиков оружия для Украины и главного претендента на компенсацию. Варшава, по словам дипломатов, представила квитанции на сумму 1,8 миллиарда евро. В течение нескольких дней страна блокировала окончательное соглашение о выплате второго транша денег, надеясь договориться о более высокой ставке.

"Для них меньше 50 процентов - это слишком мало", - заметил один дипломат.

Но Варшава в конце концов уступила, согласившись в среду на 46-процентную оплату, по словам дипломатов.

"Тем не менее слабеющая схема окупаемости рискует нанести ущерб репутации ЕС как надежного военного партнера - точно так же, как Украина умоляет Европу предоставить больше оружия, чтобы помочь в контрнаступлении и отразить возобновление российских бомбардировок. Уже сейчас страны ЕС, Германия и Франция, подвергаются критике за недостаточное пожертвование, в то время как некоторые более мелкие страны говорят, что у них заканчиваются запасы", - пишет Politico.

Как писала "Страна", Евросоюз создаст фонд в размере 100 миллионов евро, который позволит Украине покупать оружие в Европе. Об этом сообщил президент Франции Эмманюэль Макрон на саммите Европейского политического сообщества в Праге.

Также Макрон заявил, что Франция готова продолжать поставки "оборонительных вооружений" Украине и обсуждает с Данией передачу Украине новых самоходной артиллерийской установки "Цезарь".

Как писала "Страна", Евросоюз продлил программу временной защиты украинских беженцев до марта 2024 года.