Палата представителей Конгресса США большинством голосов одобрила проект оборонного бюджета на рекордную сумму - 840 млрд долларов.

Об этом говорится на сайте Палаты представителей США.

Документ предусматривает создание фонда для Украины в размере до 500 миллионов долларов в год.

Голосование за проект бюджета в палате представителей Конгресса состоялось вчера. Документ поддержали 329 конгрессменов, 101 выступил против.

Автором поправки о создании фонда для приобретения боеприпасов для Украины выступил председатель комитета по вооруженным силам Адам Смит.

Теперь свою версию проекта оборонного бюджета должен одобрить Сенат Конгресса США. После этого обе палаты согласуют документы и финальная версия бюджета будет направлена на подпись президенту Джо Байдену.

Ранее "Страна" писала, что Макрон поручил до 2025 года существенно повысить оборонные расходы Франции.

Кроме того, Шольц заявил, что Германия выделит 100 миллиардов евро в специальный фонд для своих вооруженных сил и поднимет расходы на оборону выше 2% ВВП.

Война в Украине продолжается уже 142-й день. "Страна" следит за происходящим 15 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 141-го дня войны. На фронте наиболее динамично развивалась ситуация у Северска в Донецкой области. Там шла атака противника на Верхнекаменское, через которое открывается дорога на город. На юге опять был обстрел подконтрольной россиянам Новой Каховки. Россияне нанесли удар по центру Винницы. Погибли более 20 человек, десятки получили ранения. Президент Сербии заявил, что война в Украине может перерасти в глобальный конфликт и в связи с этим "нас всех ждет пекло".

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.