В США выстраиваются огромные очереди за бесплатной едой.

Об этом сообщает агентство АР.

"Поскольку цены на бензин растут вместе с расходами на продукты, многие люди впервые ищут благотворительную еду, и все больше людей прибывают пешком", – пишет агентство.

Оно напоминает, что инфляция в США находится на самом высоком уровне за 40 лет, а цены на газ растут с апреля 2020 года. Прекращение федеральной помощи, связанной с пандемией COVID-19, также нанесло американцам финансовый ущерб.

АР приводит пример города Феникс, где главный распределительный центр благотворительных организаций раздал продовольственные наборы 4271 семье в течение третьей недели июня, что на 78% больше, чем за ту же неделю в прошлом году.

Ранее "Страна" писала, что годовая инфляция в США по итогам июня ускорилась и достигла 9,1% (против 8,6% в мае). Это максимальный показатель с ноября 1981 года.

Также мы сообщали, что в США от Уолл-Стрит до Вашингтона все чаще слышны разговоры о вероятной рецессии, "а шепот о грядущем экономическом спаде усилился до практически рева".