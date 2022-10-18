В Украину поступило 2 миллиарда евро макрофинансовой помощи от ЕС.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в своем телеграм-канале.

По его словам, транш поможет покрыть неотложные бюджетные расходы, в частности в социальной и гуманитарной сферах.

Эти средства являются первой частью пакета в размере 5 млрд евро. В целом, в этом году Украина получила от ЕС 4,2 млрд евро макрофинансовой помощи.

Напомним, по данным Шмыгаля, Украина получит около 530 миллионов долларов от Международного банка реконструкции и развития. Средства пойдут на зарплаты бюджетникам, пенсии и социальную помощь.

Ранее мы писали, что, по словам Дениса Шмыгаля, Евросоюз разблокировал 8 миллиардов евро помощи Украине. Также глава Кабмина обсудил с германскими партнерами вопросы получения следующих трех миллиардов евро поддержки и макрофинансовой помощи Украине до конца текущего года.

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