На фоне опасений, что новый Конгресс может не поддерживать помощь Украине, законодатели от обеих партий рассчитывают одобрить выделение Киеву на военные нужды 50 миллиардов долларов.

Законодатели хотят сделать это до того, как в январе вновь избранные члены будут приведены к присяге.

Об этом сообщает NBC со ссылкой на источники.

Лидер республиканцев в Палате представителей Кевин Маккарти из Калифорнии, который готов занять пост спикера, если Республиканская партия получит большинство в Палате представителей на ноябрьских промежуточных выборах, предупредил на этой неделе, что его однопартийцы "не собираются выписывать Украине карт-бланш".

По словам источника NBC, учитывая это заявление, ставящее под вопрос помощь Украине, Конгресс рассмотрит законопроект о государственном финансировании Украины, чтобы "обеспечить гораздо более высокий уровень военной и другой помощи, чем предыдущие пакеты помощи".

В прошлом месяце Конгресс утвердил военную и экономическую помощь Украине в размере 12 миллиардов долларов, но, по словам источников, рассматриваемый пакет будет значительно больше. Этой суммы будет достаточно, "чтобы убедиться, что Украина сможет пережить год", сказал NBC News сенатор-республиканец. Источник добавил, что на фоне нового пакета "12 миллиардов долларов покажутся мелочью".

Новый пакет помощи, который, скорее всего, будет частью сводного законопроекта о расходах, может составить примерно 50 миллиардов долларов, сообщили помощники конгрессмена и источник, близкий к правительству Украины. Администрация Байдена еще не делала официального запроса на новое финансирование.

Конгресс выделил Украине в общей сложности 65 миллиардов долларов с тех пор, как Россия напала на страну в феврале.

При этом многие кандидаты от республиканцев, поддержанные бывшим президентом Дональдом Трампом, ставят под сомнение объем американской помощи Украине. Они утверждают, что у США есть более насущные внутренние проблемы, что судьба Украины не связана с национальными интересами США и что европейские союзники должны поставлять Киеву большую долю оружия и другой помощи.

Ранее "Страна" писала о заявлении Кевина Маккарти, что помощь Украине урежут, если его партия победит на промежуточных выборах в ноябре.

Мы также приводили призыв Барака Обамы назвать границу, до которой может продолжаться помощь США Украине.