США все настойчивее подталкивают ЕС к увеличению финансовой помощи Украине, пишет The Washington Post.

Несколько раз на этой неделе во время встреч мировых финансовых лидеров в Вашингтоне министр финансов США Джанет Йеллен призывала своих коллег ускорить как предоставление помощи, так и ее объемы.

Новые прогнозы Всемирного банка предполагают, что в этом году экономика Украины сократится на 35 процентов, а инфляция может достичь 40 процентов, что близко к определению гиперинфляции.

Экспорт резко упал, налоговые поступления сократились, миллионы людей бежали, а российские атаки уничтожили важнейшую инфраструктуру, включая электросети, констатирует издание.

Поэтому предоставленной международной помощи оказалось недостаточно. США выделили 8,5 млрд долларов и до конца года выплатят еще 4,5 миллиарда, в то время как Евросоюз пообещал 11 млрд евро, но выделил только около трех, да и те в кредит.

Газета отмечает "назревавшее разочарование" официальных лиц США такой ситуацией.

В Евросоюзе на эти претензии отвечают, что приняли миллионы беженцев из Украины, поэтому не стоит недооценивать вклад Европы. Также чиновники из Брюсселя заявили газете, что ЕС будет активно участвовать в послевоенном восстановлении Украины.

Ранее СМИ писали, что Украина требует от Евросоюза более стабильной и предсказуемой финансовой поддержки.

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